На юге украинские защитники уничтожили почти 50 оккупантов и вражескую технику – ОК 'Юг'

Украинские защитники на юге государства уничтожили 48 российских оккупантов и много военной техники армии РФ. Атаки врага под Херсоном было отбито, под огнем ВСУ россияне отступили на прежние позиции.

Об этом говорится в ежедневном отчете Оперативного командования "Юг"/Operational Command "South", опубликованном на Facebook-странице по итогам понедельника, 25 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Войско россиян на юге Украины уменьшено на 13 единиц техники, среди которой:

два танка;

три бронированных машины;

шесть единиц инженерной техники;

две – автомобильной;

два БПЛА – "Орлан-10" и "Элерон".

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В Херсонской и Николаевской областях россияне не смогли продвинуться в сторону Николаева, они усилили артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и позиции ВСУ. Две атаки в Херсонской области отбили украинские защитники. Николаев оккупанты накрыли системами залпового огня, а по Одесской и Николаевской области нанесли ракетный удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска продолжили наступление на Донецком и Таврическом направлениях, однако не имели успеха и понесли потери. На юге страны враги сосредоточились на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.