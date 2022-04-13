На юге украинские защитники уничтожили более десятка оккупантов и 11 единиц вражеской техники

Во вторник, 12 апреля, на южных рубежах обороны Вооруженные силы Украины разбили 11 единиц вражеской техники. Среди них три беспилотника, две самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и другая автомобильная техника оккупантов.

Кроме того, точным ударом был уничтожен полевой склад боеприпасов противника. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Захватчики понесли потери и в живой силе – за сутки на юге Украины ликвидированы 12 солдат армии страны-агрессора РФ.

Отмечается, что россияне сейчас растеряны и озлоблены из-за своих неудач на поле боя. Оккупанты отчаянно пытаются улучшить свое тактическое положение и вернуться на границы Херсонской и Николаевской областей.

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Однако им это не удается, потому что наши военные надежно удерживают отбитые у врага территории даже под артиллерийскими обстрелами.

"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях в условиях усиления шторма", – говорится в сообщении.

В то же время, остается высокой угроза нанесения армией РФ ракетных ударов по объектам инфраструктуры южных регионов Украины, предупреждают военные.

Учитывая это, людей просят соблюдать меры безопасности, пока украинские воины выполняют задачи по назначению и сохраняют обстановку в регионе стабильной и контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в течение 12 апреля отразили шесть вражеских атак в Донецкой и Луганской областях. Российские оккупанты понесли очередные потери.