На Востоке уничтожили около 80 оккупантов и много техники РФ: отчет за день

Российские оккупанты в войне с Украиной ежедневно теряют технику и живую силу. Так, 5 апреля только на восточном направлении было ликвидировано около 80 российских солдат, четыре танка, десять БМП и другую технику "второй армии мира".

Об этом сообщили на Facebook-странице Оперативно-тактической группировки "Восток". Там подчеркнули: украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

5 апреля войска РФ совершили одну атаку, в ходе боев наши воины уничтожили:

личного состава – до 80;

танков – 4 (из них захвачено – 1);

БТР – 9;

БМП – 10;

миномет – 1;

БМ-21 – 1;

АО – 17;

БПЛА – 1;

топливозаправщики – 2.

Напомним, с начала вторжения 24 февраля до утра 5 апреля российская оккупационная армия потеряла в Украине 18,5 тыс. своих солдат. Украинские воины уничтожили 676 танков и 150 самолетов противника. Кроме того, стало известно, что в некоторых полках российской армии ликвидировано более 40% солдат. Поэтому контрактники оккупационной армии все чаще отказываются от отправки на войну в наше государство.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля в Донецкой области пограничники из Краматорского отряда сбили в небе беспилотник российских оккупантов. Он производил воздушную разведку. А в небе над Харьковской областью были уничтожены еще две вражеские цели – беспилотник и истребитель-бомбардировщик.

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