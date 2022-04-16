На востоке Украины ВСУ отбили атаку врага и уничтожили 16 оккупантов

Украинские военнослужащие продолжают давать отпор российским захватчикам по всем направлениям. Так, в субботу, 16 апреля, воины Вооруженных сил на востоке отразили атаку врага и уничтожили 16 оккупантов.

Об этом сообщили на Facebook-странице Оперативно-тактической группировки "Восток". Кроме того, защитники Украины нанесли путинской армии потери в технике.

Утраты противника на востоке составили:

личного состава – 16;

БМП – 2;

артиллерийских систем – 4;

АТ – 2;

БПЛА – 3.

"Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор российским фашистам. В частности, 16 апреля, наши защитники отразили одну атаку врага", – говорится в сообщении.

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Отметим, что Вражеская российская армия за неполные 52 суток войны против Украины потеряла более 20,1 тыс. личного состава – простых солдат, офицеров и полковников. Кроме того, ее ряды поредели на 762 танка, 371 артиллерийскую систему, 308 самолетов и вертолетов. В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются, поскольку подсчет уничтоженной вражеской техники и количества оккупантов осложняется интенсивностью ведения боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины отбили десять атак войск РФ на Донетчине и Луганщине, уничтожив три вражеских танка, бронетранспортер, спецтехнику, два автомобиля и три артиллерийских системы.