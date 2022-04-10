На востоке Украины уничтожили 2 вертолета России, БПЛА и 26 оккупантов

В воскресенье, 10 апреля, российские фашисты продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Ответным огнем украинские защитники уничтожили 26 оккупантов и два вертолета.

Кроме того, путинские захватчики потеряли 1 БТР и 2 АТ, отметили в Facebook Оперативно-тактическую группировку "Восток". Также рашисты лишились 1 беспилотника.

Напомним: за 10 апреля ВСУ уничтожили пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем оккупантов. В целом за сутки успешно отбиты четыре атаки противника, нанеся ему существенный вред. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата РФ.

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Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общие потери России за 45 дней войны против Украины достигли 25 тысяч человек. В то же время официальные цифры Генштаба ВСУ несколько ниже. По его словам, данные взяты из внутреннего сведения в РФ.

Следует отметить, что по данным украинской стороны, общие боевые потери РФ за месяц войны (с 24 февраля по 10 апреля 2022 года) ориентировочно составили 19 300 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, высшее военное командование РФ скрывает потери личного состава своей армии. И не просто так: в ряде подразделений они достигают 40% как в живой силе, так и в технике. Это привело к массовым попыткам российских военнослужащих разрывать контракты, чтобы не погибать из-за амбиций Кремля в Украине.