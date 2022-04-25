На востоке украинские воины ликвидировали 160 оккупантов

Российские войска в течение 25 апреля трижды атаковали позиции защитников Украины на восточном направлении. В результате было ликвидировано еще около 160 оккупантов.

Об этом сказано в сводке оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. На восточных рубежах бои продолжаются, вражеская армия наносит ракетные и авиационные удары, используют артиллерию.

Тем не менее, бойцы ВСУ также уничтожили три танка, один бронетранспортер, четыре боевых машины пехоты, 12 единиц артиллерийских гусеничных тягачей, две артиллерийские системы, одну зенитную установку и два беспилотника.

Видео дня

Накануне Генштаб ВСУ отмечал, что российские оккупационные войска продолжили наступление на Донецком и Таврическом направлениях, однако не имели успеха и понесли потери. На юге страны враги сосредоточились на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны Россия потеряла почти 22 тыс. солдат и офицеров.