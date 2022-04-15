На востоке и юге Украины действуют 65 БТГ врага, переброшены войска РФ с севера – CNN

В восточных и южных областях Украины находятся 65 батальонно-тактических групп российской армии. Оккупационные войска, которые ранее находились на севере нашей страны, были переброшены на Донбасс.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя министерства обороны США. По его словам, РФ готовится к масштабному наступлению на восточном направлении.

"У них (оккупантов – ред.) значительное количество сил в регионе. По нашим оценкам, в Украине в общей сложности находится 65 боеспособных батальонно-тактических групп. Они находятся в восточных и южных регионах. В ближайшее время туда попытаются перебросить дополнительные силы", – рассказал представитель Пентагона.

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Чиновник добавил, что некоторые подразделения, которые покинули северные области и Киевщину, вернулись в Россию через Беларусь, восстановили силы и были переброшены на Донбасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает готовиться к наступлению на востоке Украины, наращивает авиацию и систему управления войсками. Оккупанты стягивают силы отовсюду, однако выполнение планов РФ по мобилизации дополнительного "пушечного мяса" оказалось под угрозой срыва.