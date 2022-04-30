На войне в Украине погиб молодой американский военный: появилась реакция Байдена

В Украине на войне, начатой Россией, погиб 22-летний американец Вилли Джозеф Кансел, который работал на частную военную компанию. На трагедию отреагировал президент США Джо Байден.

Об этом сообщает CNN. Мать погибшего американского военного Ребекка Кабрера рассказала, что о смерти ее сына стало известно 25 апреля. У него остался семимесячный ребенок и жена.

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По словам американки, ранее Кансел служил морским пехотинцем, а накануне устроился в частную военную компанию. Когда в Украине началась война, компания искала подрядчиков для боевых действий, и Кансел согласился поехать. За участие в войне ему платили.

Кабрера сказала, что ее сын имел "высокие моральные ценности" и "хотел поступать правильно", поэтому он решил присоединиться к украинцам в их борьбе с российским вторжением.

"Он заставил всех нас гордиться тем, что делал то, что, по его мнению, было правильным. Все, с кем он общался в своей жизни, говорили, что они гордятся тем, что служат рядом с ним и являются частью его жизни. Все помнят, кем он был, он был героем и поступал правильно", – сказала она.

Вдова военнослужащего подтвердила гибель супруга в Украине. "Он отправился туда, желая помочь людям, он всегда чувствовал, что это его главная жизненная миссия... Мой муж был очень смелым и героем", – сказала она.

Президент Джо Байден выразил тревогу из-за смерти гражданина США в Украине.

"Это очень грустно. У него остался маленький ребенок", – сказал Байден на встрече генеральных федеральных инспекторов в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также выразила соболезнования семье Канселя. При этом она заявила, что правительство США официально пока не подтвердило его смерть.

"Прежде всего, мы всем сердцем соболезнуем его семье и близким. У нас нет официального подтверждения, хотя мы видели отчеты. Но у нас не было этого официального процесса через правительство, поэтому я не могу говорить о других подробностях", – отметила Псаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Guardian сообщило, что на войне в Украине погиб бывший солдат британской армии Скотт Сибли, ранее служивший в Ираке. Еще один гражданин Великобритании в настоящее время считается пропавшим без вести.