На войне против российских оккупантов погиб призер 'Игр Непокоренных' Андрей Котовенко

На войне с российскими оккупантами погиб украинский защитник, призер "Игр Непокоренных", 33-летний Андрей Котовенко с позывным "Кот". Трагедия произошла в понедельник, 2 мая.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Team Warrior Games: Ukraine". Ветеран АТО получил серьезные травмы боях в районе донецкого аэропорта в 2014 году.

"Сегодня, 2 мая, погиб Андрей Котовенко. Украина снова несет непоправимые потери, наша команда Warrior Games снова оплакивает побратима. Андрей Котовенко жил Украиной. Он жил ее свободой и честью", – сказано в сообщении.

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В комментариях к публикации сын Героя Украины подтвердил, что его отец погиб. "Вечная память моему папе", – написал Иван.

В результате тяжелых ранений, полученных в боях в районе ДАП, украинский защитник перенес более 20 операций и отказался от ампутации ноги. После реабилитации начал заниматься спортом.

Котовенко представлял Украину на "Играх Непокоренных" несколько лет подряд. В 2021 году воин завоевал бронзу в жиме лежа, а в 2020 – выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы в Словакии.

Реквизиты для помощи семье Андрея: 5168 7451 1217 5101 Котовенко Татьяна Владимировна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Руслан Боровик. Мужчина защищал нашу страну с 2014 года, прошел через ад в Донецком аэропорту, и после полномасштабного вторжения РФ отправился на фронт в первый же день, 24 февраля.