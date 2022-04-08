'На трибунале Россия ответит за Краматорск!' Зеленский заявил, что оккупантов накажут за военные преступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетный удар оккупантов по вокзалу Краматорска, в результате которого погибли более 50 человек, должен стать одним из обвинений против РФ на трибунале. Все виновники этой трагедии должны понести наказание за свое военное преступление.

Всех причастных к убийству мирных людей, которые пытались спастись от войны, привлекут к ответственности. Об этом глава государства сказал в новом видеообращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он добавил, что российские пропагандисты так спешили переложить ответственность за этот удар на Украину, что опубликовали новость о нем еще тогда, когда ракеты были в воздухе. В частности, речь идет об агентстве "РИА Новости", которое своим поступком выдало виновность России.

Видео дня

"Все ведущие государства мира осудили российский удар по Краматорску. Мы ожидаем жесткой, глобальной реакции на это военное преступление. Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится. Все силы мира будут направлены на то, чтобы установить поминутно, кто и что делал и какие приказы отдавал. Откуда ракеты, кто их привозил, от кого прозвучала команда и как этот удар был согласован", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ответственность для российских военных преступников неизбежна.

Этот коварный удар РФ Зеленский обсудил с прибывшими в Украину президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем Евросоюза по внешней политике Жозепом Боррелем.

Глава государства провел переговоры с другими представителями ЕС. Он отметил, что тех санкций против России, которые уже ввели, недостаточно, чтобы принудить агрессора искать мира. Прежде всего нужно ввести полное энергетическое эмбарго на нефть и газ, а также отключить от глобальной финансовой системы все российские банки.

"Считаю неправильной ту мягкость, с которой некоторые на Западе относятся к Российскому государству. Мы знаем, кто постоянно пытается смягчить санкционные предложения. И мы сделаем все, чтобы наконец-то в Европе поняли – в любом случае придется вводить против России действительно принципиальные и сильные санкции, а не какое-то частичное ограничение российского энергетического экспорта и мореходства. Мы знаем всех, кто затягивает эти решения", – заявил президент Украины.

При этом он выразил уверенность в том, что эти политики и эти страны изменят свою позицию под давлением всего того, что Россия делает против украинцев.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украине сейчас очень нужно оружие, которое мы уже неоднократно просили у Запада и которое у него есть.

"Война России против нашего народа может завершиться победой свободы значительно быстрее, чем многие в мире думают, если Украина просто получит оружие, перечень которого мы предоставили. Любое промедление с предоставлением такого оружия Украине, любые отговорки могут означать только одно: соответствующие политики хотят помочь российскому руководству больше, чем нам, украинцам", – подчеркнул гарант.

Президент добавил, что мы в любом случае продолжим защищать нашу землю и наших людей. Он также поблагодарил тех принципиальных партнеров и друзей Украины, которые реально помогают в войне против России.

"Я уверен, что победа Украины – это только вопрос времени. И я сделаю все, чтобы это время сокращалось", – добавил Зеленский.

Он также рассказал, что 8 апреля Украина наконец-то получила от Еврокомиссии вопросник, ответы на который будут основой для подготовки вывода Еврокомиссии о готовности нашего государства к переговорам о членстве в ЕС. Их Украина подготовит оперативно – примерно в течение недели.

"Я убежден в нашем успехе на этом пути. Я убежден, что мы наконец-то вплотную приблизились к реализации нашей давней цели. Украина будет одной из равных в нашем общем европейском доме. Украина будет членом Европейского Союза. Мирным, суверенным, восстановленным государством. Мы это обеспечим. Никаких сомнений нет", – резюмировал украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар РФ по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Он назвал оккупантов "злом, не имеющим границ", и если оно не будет наказано, то никогда не остановится.