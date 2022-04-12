На трассе Чернигов – Киев автомобиль наехал на противотанковую мину: водитель погиб на месте. Фото

На трассе Чернигов – Киев гражданский автомобиль наехал на противотанковую мину, оставленную там войсками РФ. В результате 64-летний водитель погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. Правоохранители призвали украинцев быть очень внимательными и осторожными – особенно на территориях, которые находились под временной оккупацией российских войск.

"Полицейские установили, что 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В селе он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва водитель погиб на месте", – сказано в сообщении.

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По этому факту правоохранители под процессуальным руководством прокуратуры расследуют уголовное производство по части 2 статьи 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

В Нацполиции рекомендуют гражданам возвращаться в населенные пункты только после того, как специалисты обследуют все дороги и здания. Это связано с тем, что оккупанты оставили много взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска используют запрещенный международным меморандумом прием, разбрасывая мины замедленного действия. Впервые устройства, похожие на зеленые трубки размером с литровую бутылку воды, были обнаружены в Харькове.