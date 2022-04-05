На Тернопольщине произошел выброс химикатов из-за ракеты оккупантов

Поздно вечером в понедельник, 4 апреля, российские оккупанты произвели ракетный обстрел Тернопольской области. Объект не долетел до цели и был сбит силами ПВО в Кременецком районе.

Обломки этой ракеты упали на склад минеральных удобрений и повредили шесть резервуаров. Об этом в Telegram сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Утром 5 апреля замеры не показали увеличения уровня вредных веществ, однако после повторной проверки было выявлено превышение уровня аммиака в почве и реке Иква.

"Жителям территорий по руслу реки Иква Кременецкого района рекомендуем не использовать воду из колодцев как питьевую. Также запрещается ловля рыбы", – подчеркнул Труш.

Видео дня

Он отметил, что в населенный пункт, где произошел инцидент, доставляют питьевую воду для населения. Кроме того, работники ГСЧС привозят техническую воду для нужд хозяйств и предприятий.

Глава ОВА сказал, что для экологии последствия выброса химикатов не являются критическими. Экологи прогнозируют, что в течение трех-четырех дней ситуация стабилизируется.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска обстреляли в Донецкой области фенольный завод, расположенный в населенном пункте Нью-Йорк (Торецкий район). Было зафиксировано семь попаданий.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!