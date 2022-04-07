На Сумщине ВСУ 'откобзонили' 5 оккупантов, которые дежурили возле грузовика с награбленным, – Венедиктова

Вооруженные силы Украины в Сумской области уничтожили пятерых российских оккупантов. Они оставались возле грузовика с награбленным.

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она добавила, что еще троих российских солдат взяли в плен.

"Якими нужно быть недоразвитыми болванами, чтобы крутиться возле перевернутого "Урала", набитого награбленным имуществом украинцев, зная, что наши близко и вот-вот вежливо попросят записаться на аудиенцию к Жириновскому. Конечно, подошли бойцы ВСУ. Пятерых из восьми откобзонили, а троих взяли в плен", – написала Венедиктова.

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Генпрокурор уточнила, что это произошло в Дептовке Сумской области.

Напомним, что ранее бойцы 81-й бригады ВСУ уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на утро 6 апреля, Россия потеряла в войне в Украине около 18 600 своих солдат.