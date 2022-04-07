На Сумщине украинские защитники сбили вражескую ракету, которая летела в сторону Полтавы

За прошедшие сутки украинские военнослужащие сбили на территории Сумской области одну вражескую ракету. По информации военных, российский снаряд летел в направлении Полтавской области.

Обломки ракеты упали в районе поселка Липовая Долина Роменского района. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Вчера в районе Липовой Долины люди слышали взрывы – это наши ребята сбили ракету, которая направлялась в сторону Полтавы и остатки ракеты упали на эту территорию", – сообщили в ОВА.

Также глава области отметил, что на территории района саперы обнаружили и уничтожили 27 кассетных элементов ПТАБ-1 от авиабомбы РБК-500. Живицкий предупредил, что снаряды могут сдетонировать в любое время.

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"Напоминаю еще раз: не трогайте незнакомые предметы и не подходите к вражеской заброшенной технике или местам стоянок! Это может быть смертельно небезопасно", – предупредил глава области.

Напомним, украинские защитники продолжают успешно противостоять врагу. Вооруженные силы Украины уничтожили крылатые ракеты Российской Федерации, летевшие на Львовскую область.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 41 день полномасштабной войны против Украины было ликвидировано около 18 500 российских оккупантов. Наши защитники уничтожили уже около 700 танков, 150 самолетов, более 130 вертолетов и сотни единиц другой военной техники.