На Сумщине ситуация остается крайне опасной: оккупанты расстреливают мирных жителей и авто

Российские оккупанты в Сумской области не прекращают терроризировать мирное население: обстреливать дома и автомобили, похищать гражданских и представителей местных властей. Накануне от ранений, полученных в результате обстрелов захватчиками, скончался житель села Дубовязовка.

Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что на территорию Конотопского района зашло большое количество вражеских войск, а в Бурыне войска РФ обстреливают дома мирных жителей и гражданские автомобили, в результате чего три человека получили огнестрельные ранения.

Также в Шосткинском районе на дороге между Белопольем и Путивлем оккупанты задержали гражданскую машину, у пассажиров которой забрали телефоны. После этого связь с ними исчезла. В настоящее время их местонахождение неизвестно, отметила Денисова.

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Кроме того, рашисты захватили в плен заместителя председателя Новослободской ОТГ, когда тот сопровождал гуманитарный груз.

Омбудсмен подчеркнула, что такие действия оккупантов являются очередным военным преступлением рашистских боевиков и обратились по этому поводу в международные комиссии.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", – подчеркнула Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Тростянец Сумской области, который почти месяц находился под контролем российских оккупантов, захватчики заминировали немало объектов. В частности, свои мины враг оставил и на местном кладбище. Из-за коварных действий агрессора уже погиб мирный житель – мужчина шел по обочине дороги и нарвался на растяжку.

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