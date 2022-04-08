На Сумщине на противотанковой мине РФ подорвался автомобиль с сотрудниками 'Сумыоблэнерго': есть погибший и пострадавшие

В Сумской области на противотанковой мини российских оккупантов взорвалось авто с сотрудниками "Сумыоблэнерго". В результате этого один человек погиб и еще четверо пострадали.

ЧП произошло в четверг, 7 апреля, вблизи села Белка, Ахтырского района. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"На противотанковой мини, оставленной военными РФ, взорвался автомобиль с бригадой работников "Сумыоблэнерго", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, они уехали на локацию, чтобы возобновить электроснабжение.

Двоих пострадавших мужчин с травмами и переломами госпитализировали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

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Кроме того, еще два человека получили контузию, госпитализация им не понадобилась.

"Я еще раз подчеркиваю: территория Сумщины пока не безопасна! Российские военные оставили много боеприпасов и заминированных участков", - резюмировал глава Сумской ОВА.

Напомним, в одном из сел Криворожского района утром 2 апреля погибли отец и сын. Они нашли и принесли домой несколько боеприпасов из кассетных ракет, которыми российские оккупанты несколько раз за последние дни обстреливали окрестности Кривого Рога.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за постоянных обстрелов в Запорожской области пострадало много мирных жителей: как взрослых, так и детей. В четверг, 24 марта, стало известно, что трое подростков обнаружили опасный предмет (вероятно, мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним, пока он не сдетонировал.

Ранее в Днепропетровской области женщина погибла из-за взрыва поднявшего с земли боеприпаса. Одно из таких трагических последствий российской агрессии произошло во вторник, 5 апреля.