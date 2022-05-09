На шествие в Мариуполе вышли только оккупанты и коллаборанты: в мэрии показали подтверждение

В блокированном российскими войсками украинском Мариуполе на организованное россиянами торжественное шествие в честь 9 мая почти никто не вышел. В мероприятии приняли участие только сами оккупанты и их приспешники.

Фотоподтверждение этому обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Из фотографий видно, что участие в шествии принимают преимущественно люди в военной форме, а гражданских едва собралось, чтобы нести транспаранты.

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"Мариуполь. 9 мая. Шествие оккупантов. Еще несколько ракурсов, которые прекрасно демонстрируют, что кроме самих оккупантов и коллаборантов к шествию мариупольцев присоединилось примерно ноль", – написал Андрющенко.

Он отметил, что так всегда случается, когда "освобождение от фашизма" несут вместе с авиабомбами и освобождают заодно от демократии, привычного уклада, имущества, заработка и жилья.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты готовились пройти с "Бессмертным полком" в захваченных городах Запорожской области. Так, к примеру, в оккупированном Мелитополе акция с портретами дедов-ветеранов Второй мировой войны планировалась в центре города.

Также российские захватчики запланировали проведение акции "Бессмертный полк" в оккупированной Каховке под Херсоном;

А в городах самой России на ежегодную акцию "деды воевали" вынесут портреты и самих нацистов, погибших в боях за оккупацию Украины в 2022 году.