На Ривненщине задержали россиянина со "взрывчаткой": спалился на слове паляница. Фото

На Ривненщине правоохранители задержали российского диверсанта. Оккупанта погубило слово паляница, значение которого он не смог объяснить.

Об этом 12 апреля написала патрульная полиция Ривненской области в Facebook. О подозрительном мужчине на перегруженном автомобиле Skoda Octavia еще 22 марта сообщил один из местных жителей.

"Мужчина не мог произнести слово "паляница", по его мнению, это слово значит сооружение из балок. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него блокнот и записи, которые вызвали подозрение и сверток, замотанный скотчем с неизвестным веществом, вероятно, взрывным", – рассказали в полиции.

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Задержанный оказался уроженцем белорусского города Гомель. У мужчины обнаружили паспорт гражданина РФ (внутренний и заграничный), военный билет, а также документы, которые подтверждают наличие у него недвижимости в России и оккупированном Крыму.

Сотрудники СБУ сообщили россиянину о подозрении в незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля Службой безопасности Украины был задержан нардеп Виктор Медведчук. Он пытался сбежать из Украины и использовал военную форму, чтобы замаскироваться. Президент Владимир Зеленский уже выразил готовность отдать его России, если оккупанты освободят всех пленных украинцев.