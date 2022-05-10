На позиции российских оккупантов нашли украденную у украинцев стиральную машину. Видео

Украинские военные на российских позициях обнаружили довольно необычную находку. Вместе с военным снаряжением оккупанты привезли с собой в поле стиральную машину.

Это очень позабавило бойцов ВСУ, которые начали шутить по этому поводу, как видно на распространившемся в соцсетях видео. Они отметили, что это крайне необходимая вещь в поле для настоящего русского солдата (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

Судя по всему, техника была украдена в доме украинцев.

Напомним: как ранее сообщалось, российских оккупантов очень удивляло то, что, в отличие от страны-агрессора, в украинских селах есть газ. Также, расположившись в населенных пунктах, россияне начинали стягивать добро украинцев. В частности, на опубликованных кадрах видна стиральная машина, которую они вытащили из дома выехавших людей, но не успели вывезти.

Видео дня

А одно из сел Херсонской области оккупировали военные РФ, которые, судя по всему, не знали, как работает интернет. Один особо умный захватчик хотел "украсть" это благо цивилизации и увезти домой, для чего даже полез на столб.

Пользователей сети насмешила эта история. В комментариях они пошутили, что российский военный пытался "освободить столб от интернета".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска грабят временно захваченные города Украины. Из Мелитополя в Чечню вывезли сельхозтехнику, однако владельцам удалось ее дистанционно заблокировать.