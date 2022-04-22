На помощь Украине прибыли эксперты-криминалисты из Словакии, – Венедиктова

В Украину прибыла первая группа экспертов-криминалистов из Словакии. Они будут помогать украинским специалистам расследовать военные преступления, совершенные российскими оккупантами на территории государства.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook в четверг, 21 апреля. По ее словам, в группу входят правоохранители, антрополог и судебно-медицинские эксперты.

Словацкие эксперты будут работать вместе с украинскими коллегами. Венедиктова отметила, что в Киевской области преступления России уже помогают расследовать представители французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных Сил Франции. Также в Украине команда Офиса прокурора Международного уголовного суда.

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С начала российского вторжения военные страны-агрессора совершили на территории Украины не менее 7600 военных преступлений.

"Работа иностранных специалистов – это и знак открытости Украины. Наша цель абсолютно прозрачна – тщательное расследование каждого военного преступления РФ ради привлечения виновных к ответственности", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский союз направит в Украину дополнительных международных советников, которые будут помогать в расследовании военных преступлений, совершенных российскими военными на территории государства. Речь идет о 54 экспертах.