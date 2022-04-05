На Полтавщине сбили две вражеских ракеты: обломки повредили линии электропередач

Российские оккупанты атаковали Полтавщину ракетами. Украинские защитники их сбили.

Однако обломки снарядов повредили линии электропередач. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

"На севере Полтавщины наша армия сбила две вражеские ракеты. Обломками повредило линии электропередачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с атакой в пяти селах области на данный момент нет света, а также в одном поселке электроэнергия отсутствует частично.

Ремонтники уже выехали на место происшествия. Электроснабжение планируется возобновить сегодня.

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Напомним, российские оккупанты утром 2 апреля авиацией атаковали город Кременчуг. Как выяснилось, под обстрелы попал Кременчугский НПЗ и окрестные склады горюче-смазочных материалов. Инфраструктура предприятия уничтожена.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты нанесли удары по городу Миргород на Полтавщине. По предварительной информации, силы ПВО сработали, однако была повреждена взлетная полоса и инфраструктура местного аэродрома.

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