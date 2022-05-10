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На Полтавщине простились с десятью Героями, отдавшими жизнь за Украину. Фото

Ольга Ганюкова
Война в Украине 2022
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На Полтавщине простились с десятью Героями, отдавшими жизнь за Украину. Фото

В Полтавской области простились с десятью Героями, отдавшими жизнь за Украину. В последний путь их провели утром во вторник, 10 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Панихиду по погибшим провели возле Свято-Успенского кафедрального собора в Полтаве.

Среди павших Героев:

  • старший солдат Горенко Евгений Сергеевич,

  • солдат Дерий Александр Викторович,

  • солдат Шинкаренко Александр Александрович,

  • старший солдат Цуканов Евгений Васильевич,

  • солдат Луговой Никита Сергеевич,

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  • солдат Коротченко Сергей Валентинович,

  • солдат Рябич Дмитрий Николаевич,

  • солдат Коротченко Сергей Валентинович,

  • солдат Гапула Юрий Викторович,

  • старший солдат Баль Алексей Владимирович.

Они проходили службу в одной из воинских частей области. Погибли девять наших защитников в пятницу, 6 мая, в бою с рашистами вблизи Гуляйполя на Запорожье.

А Баль погиб 16 марта вблизи города Запорожья в результате обстрела оккупантами позиций по реактивной системе залпового огня "Град".

Провести Героев Украины собрались сотни горожан, родных, близких и знакомых украинских защитников. Похоронили павших воинов в общинах области с военными почестями.

В последний путь их провели утром во вторник
Панихиду по погибшим провели возле Свято-Успенского кафедрального собора
Девять наших защитников в пятницу, 6 мая
Еще один погиб 16 марта
Провести Героев Украины собрались сотни небезразличных
Похоронили павших воинов в общинах области

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