На подбитом флагмане РФ "Москва" могли быть ядерные боеприпасы – Defense Express

На ракетном крейсере "Москва", который после поражения двумя ракетами "Нептун" начал тонуть, могли быть ядерные боеприпасы. Ядерной частью могут быть оснащены противокорабельные ракеты П-1000 "Вулкан".

Об этом сообщило издание Defense Express со ссылкой на конструкторов и морских офицеров. Эксперты считают, что по крайней мере часть этих ракет могут иметь ядерную боевую часть в 350 килотонн, вместо обычной 500-килограммовой фугасно-кумулятивной.

Специалисты отметили, что подбитый крейсер создан для уничтожения авианосных ударных групп, флагман входит в состав сил постоянной готовности Черноморского флота страны-агрессора. Как только поступает соответствующий приказ, крейсер должен выполнить поставленную задачу в минимальный срок.

Видео дня

Однако перезарядку ракет типа П-500/1000 можно выполнить только на базе, тем более для этого необходимо время, пишут журналисты.

Кроме того, на крейсере может быть и другое ядерное оружие – зенитная ракета для комплекса "Форт" (морская версия известного С-300), оснащенная "специальной боевой частью".

По словам экспертов, в краткосрочной перспективе угрозы от предполагаемого наличия ядерного оружия на "Москве" нет.

"В долгосрочной перспективе, то для понимания, сейчас на дне морей и океанов лежит, ориентировочно, 10 реакторов, до 11 ядерных торпед, до 19 баллистических ракет с ядерными частями и несколько ядерных авиационных бомб. Большинство из всего этого – последствия аварий на флоте СССР в 60-80-х годах", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ударом по крейсеру "Москва" Вооруженные силы Украины уничтожили 16 крылатых ракет "Калибр", которыми было оснащено судно. В настоящее время суммарное количество таких боеприпасов Черноморского флота России в Черном море снизилось с 72 до 56.