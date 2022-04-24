На площади Победы в Киеве демонтировали изображения Ленина. Фото

В Украине продолжают избавляться от "российско-имперского прошлого". В субботу, 23 апреля, в Киеве демонтировали изображения вождя мирового пролетариата и идеолога Октябрьской Революции Владимира Ленина.

Примечательно, что оно находилось почти в центре – на площади Победы. Об этом сообщил украинский общественный активист, председатель общественной организации "Рассвет", соучредитель проекта "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков.

"Сколько лет требовали этого от Кличко, однако сделать он так и не смог. А сделали - небезразличные патриоты. Спасибо казакам! Не словом, а делом. Что там Щорс, Ватутин, борцы за власть советов в Мариинке, пан Кличко?" – написал он.

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Напомним, в Харькове утром 17 апреля демонтировали бюст маршала СССР Георгия Жукова. Скульптуру сняли с постамента военные спецподразделения KRAKEN полка специального назначения "Азов".

В среду, 20 апреля, в Польшу и снесли три памятника Красной Армии. Демонтаж сооружений, увековечивающих память о советской власти, проведен в селах: Гарнкарско в Нижнесилезском воеводстве, Мендзиблоке в Великопольском воеводстве и Седльце в Великопольском воеводстве. Демонтаж постсоветских памятников проводится не только для того, чтобы выполнить положения закона 2016 о декоммунизации польского общественного пространства, но и потому, что "ни одна советская реликвия с символами коммунистической системы не должна пугать людей в общественном пространстве"

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