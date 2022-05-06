На Одесщине силы ПВО Украины сбили вражескую ракету. Фото

Днем 6 мая украинские Силы противовоздушной обороны обезвредили российскую ракету. Ее оккупанты запустили по Одесской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на Facebook-странице. Военные показали, что осталось от вражеской воздушной цели (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что ею страна-агрессор РФ пыталась нанести очередное новое поражение инфраструктуре региона. Однако силы ПВО помешали этому, сбив ракету в Белгород-Днестровском районе Одесщины.

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Ее обломки упали на подсобное здание одного из объектов. Но известно, что пострадавших в результате происшествия нет.

"Обломки, как доказательства преступления врага против Украины, изъяты следственно-оперативной группой Нацполиции, которая работала на месте", – говорится в сообщении.

Напомним: 2 мая российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. В результате преступных действий оккупантов погибли дети, также есть раненые. Повреждения получило одно из религиозных сооружений.

Позже уточнялось, что оккупанты ударили по городу не только ракетами, но и БПЛА. Российский ударный дрон имел на себе средства поражения.

3 мая войска РФ снова ударили ракетами по Одесщине, в частности, по городу Арциз. В результате этой атаки никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе во время вражеского ракетного удара погиб 14-летний подросток Вячеслав Ялышев. Он оказался сыном военного, который в 2014 году, когда Россия развязала войну на Донбассе, не сдал врагам Краматорский аэропорт.