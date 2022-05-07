На Одесчине силы ПВО сбили вражеский беспилотник 'Форпост' за $7 млн

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили в небе над Одесской областью российский беспилотник "Форпост". Его стоимость достигает 7 миллионов долларов.

Об этом сообщает в воздушном командовании "Юг". В пресс-службе подчеркивают, что вражеский БПЛА был обнаружен украинскими защитниками при попытке получения информации о расположении военных и цивильных объектов в регионе.

"Беспилотник такого типа является дорогостоящим аппаратом, который оценивается более чем в 7 млн долларов. Он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК", – рассказали в командовании.

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Это не первый российский беспилотник такого типа, уничтоженный нашими военными. Ежедневно силы ППО сбивают в небе вражеские цели, каждая из которых обходится РФ в сотни тысяч долларов, а иногда и в миллионы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, над украинскими городами был сбит еще один "Форпост". При этом его ликвидировали также на южном направлении.