На Одесчине поймали мужчину в женской одежде, который пытался сбежать в Молдову. Фото и видео

Несмотря на то, что в Украине вполне серьезно хотят ввести уголовную ответственность для мужчин, которые незаконно сбежали из страны в период военного положения, желающие никуда не исчезают. В Одесской области поймали мужчину в женской одежде, который пытался сбежать в Молдову.

Инцидент произошел в пятницу, 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

26-летнего мужчину обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции и территориальной обороны.

Он ехал на такси, однако на контрольном посту авто остановили для проверки. Тогда и выяснилось, что в нем ехала не пассажирка, а пассажир.

Украинец, одетый в женскую одежду, несмотря на ограничения на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-60 лет, намеревался попасть на территорию Молдовы.

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При себе он также имел временное удостоверение военнообязанного.

Пограничники оформили на нарушителя документы административного производства за попытку незаконного пересечения границы. Они также проинформировали о нем территориальный центр комплектования.

Напомним, украинцы, покинувшие свои дома с начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, начали массово возвращаться в страну. Ежедневно возвращаются домой около 25-30 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что всех мужчин, которые покинули Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля, будут задерживать при возвращении на территорию страны. Им придется объяснить, где и как им удалось пересечь границу.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны, развернутой Россией на территории нашего государства, в Украину вернулось более 575 тысяч граждан, желающих пойти добровольцами и встать на защиту родной земли. Однако есть и такие мужчины, которые любыми способами пытаются обойти закон и бдительность пограничников, чтобы сбежать из Украины. Самые курьезные из таких случаев показала Государственная пограничная служба Украины.