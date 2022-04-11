На Николаевщине в результате обстрелов 10 апреля ранения получили 25 человек. Фото

В Николаевской области за предыдущие сутки, 10 апреля, вследствие российских обстрелов были ранены 25 человек. Оккупанты вновь открывали огонь по жилым домам, нарушая законы войны.

О ситуации в регионе утром в понедельник, 11 апреля, сообщила председатель Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева. Она поделилась в Telegram фотографией ракеты противника, которая упала рядом с домом но, к счастью, не разорвалась.

Как уточнила чиновница, среди 25 раненых несовершеннолетних не было. Всех травмированных доставили в больницы, где медики оказывают людям необходимую помощь.

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В общей сложности (по состоянию на утро понедельника) в николаевских больницах находятся 367 пациентов, пострадавших от атак оккупантов.

Замазеева пожелала всем пострадавшим в результате войны РФ против Украины скорейшего выздоровления.

"Огромная благодарность и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизни и здоровье николаевцев!" – подытожила она.

Напомним, что на Николаевщине военные РФ ударили ракетами по предприятию, принадлежащему Катару. Был ранен охранник.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В ночь на 11 апреля оккупанты обстреливали Харьковскую область около 66 раз. В результате боев есть погибшие и раненые среди населения.