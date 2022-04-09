На Николаевщине женщина и двое детей пыталась сбежать от оккупантов, но попали под обстрел: все получили ранения

В Николаевской области под обстрел российских оккупантов попала женщина с двумя детьми. Сейчас они находятся в больнице с множественными ранениями.

Двое детей с матерью пострадали, когда пытались вырваться из оккупированного Херсона. Об этом в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Женщина получила проникающее огнестрельное ранение грудной клетки, а ее 9-летняя дочь и 17-летний сын – осколочные ранения конечностей и других частей тела. Пострадавших оперативно доставили в Николаевскую областную детскую больницу. На сегодняшний день их жизни ничего не угрожает.

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"Это просто твари. Они не дают нашим гражданам уехать в безопасные места и готовы убивать женщин и детей. Это подтверждает и этот случай, и вчерашний обстрел ж/д вокзала в Краматорске. К сожалению, за вчерашний день в Николаевской области от действий оккупантов пострадало 5 детей", – добавила глава облсовета.

Также Замазеева отметила, что оккупанты продолжают обстреливать из реактивной артиллерии территорию Николаевской области. Самая напряженная ситуация остается на северо-восточном и восточном направлениях от Николаева.

Напомним, в Николаеве под обстрел российских оккупантов попала больница. Ударная волна была настолько сильной, что вынесла окна. Пострадавших и погибших вследствие атаки, к счастью, нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве.