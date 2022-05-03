На Николаевщине ВСУ уничтожили пункт управления и склады боеприпасов врага

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей уничтожили вражеский пункт управления, три склада с боеприпасами и один склад с горюче-смазочными материалами. Также уничтожены несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники врага.

Всего украинскими артиллеристами в этом районе было выполнено более 40 огневых задач. Об этом говорится в ежедневной сводке Оперативного командования "Юг" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В свою очередь, враг продолжал попытки воздушной разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Над Николаевщиной украинскими подразделениями были уничтожены два таких дрона, остатки которых упали в воду.

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Еще один ударный БПЛА-разведчик "Форпост", способный не только разузнавать обстановку, но и наносить бомбовые удары, был уничтожен в Одесской области, при попытке зайти с моря.

"И все же ближе к рассвету Николаев снова накрыло обстрелами из реактивной системы залпового огня "Смерч". Поражены объекты критической инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших нет", – говорится в сводке.

Также в ОК "Юг" предупредили, что вероятность ракетных ударов на всей территории Украины остается высокой. Ведь северо-западная часть Черного моря по-прежнему находится под контролем Черноморского флота РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 1 мая, Вооруженные силы Украины уничтожили батальонную тактическую группу российских оккупантов в Харьковской области. Нашим военным удалось разбить командный пункт управления противника.

Также ранее 128 отдельная горно-штурмовая бригада сбила новейший российский многоцелевой беспилотник "Орлан-10". Воздушная цель была уничтожена из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Кроме этого, 28 апреля украинские воины в Запорожской области над своими позициями сбили российский беспилотник "Орлан-10". Он корректировал огонь артиллерии по украинским военным и мирным селам по линии фронта. Перед этим в сети появилось видео с беспилотником "Орлан-10" российских оккупантов, который украинские десантники сбили 21 апреля. А 17 апреля ВСУ "приземлили" российский БПЛА "Орлан-10" на Донбассе. Он выполнял разведку и корректировал огонь артиллерии.