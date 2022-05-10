На Николаевщине в результате вражеских обстрелов 9 мая ранения получили 15 человек

Российские оккупанты продолжают хаотично обстреливать населенные пункты Николаевской области. В результате вражеского огня за прошедшие сутки ранения получили 15 мирных жителей.

Детей среди пострадавших людей нет. Об этом в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 163 гражданина, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев", – написала глава облсовета.

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Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты в ночь на 9 мая массированно обстреляли Николаев. В результате среди мирного населения есть погибшие и раненные.

Напомним, российские оккупанты на 7 мая активно обстреливали населенные пункты Николаевщины. Под ударом оказались Вознесенск, Очаков и сам областной центр. 27 человек получили ранения, одна женщина погибла.

Ранее Ким рассказал, что на границе Николаевской и Херсонской областей идут круглосуточные бои.