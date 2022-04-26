На Николаевщине оккупанты устроили обстрелы, на Херсонщине прогремели взрывы. Главное о ситуации

Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские города. В Николаевской области захватчики устроили обстрел, а в Херсонской – прогремели взрывы.

В то же время относительно спокойно ночь прошла во многих областях. Об этом говорится в сводке о ситуации в регионах по состоянию на утро вторника, 26 апреля, которой располагает OBOZREVATEL.

В частности, ночью было тихо на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Кировоградщине, Житомирщине, Сумщине, Черкасщине, Полтавщине и Киевщине. Также было спокойно во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и Тернопольской областях.

Видео дня

В Запорожье ночь прошла спокойно. Но утром зафиксировано три "прилета", обстоятельства и все детали устанавливают. Информации о пострадавших нет.

В Харькове ночью снизилась интенсивность обстрелов. По области враг обстреливал Золочевский район и Дергачи. Также продолжаются боевые действия на Изюмском направлении.

В Луганской области за сутки зафиксировано 17 обстрелов. Идут бои в Попасной и Рубежном. Больше всего в результате действий рашистов пострадали Попасная, Лисичанск, подвергающиеся артиллерийским атакам, а также Горская громада.

На Донетчине ночью было неспокойно. На данный момент известно, что в результате действий оккупантов ранены трое гражданских: двое в Марьинке, один –в Великой Новоселке. Продолжаются бои около Лимана. В Мариуполе без изменений, ситуация сложная, но "Азовсталь" держится.

В Николаевской области оккупанты ночью обстреливали областной центр. В результате осколочного ранения в собственном доме погиб мужчина. Подробная информация о других последствиях выясняется.

Херсонщина – на грани гуманитарной катастрофы. Ситуация в области напряженная – почти повсюду взрывы и обстрелы.

Напомним, на 62-е сутки войны против Украины войска РФ усиливают свои группировки на Слобожанском направлении и продолжают частично блокировать Харьков. Активные боевые действия продолжаются на Донетчине и Луганщине, где оккупанты пытаются захватить несколько населенных пунктов и терпят поражение.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты пытались перейти в атаку на Херсонщине, используя бронетехнику и пехотные подразделения. Захватчики предприняли несколько таких попыток на линии столкновения, но они оказались тщетными.