На Николаевщине морпехи остановили нападение оккупантов: фото пленных и трофеев

В Николаевской области украинские морпехи разгромили группу российских оккупантов. Часть рашистов воины взяли в плен, часть уничтожили.

Также морпехи получили интересные документы и трофеи. Об этом сообщили в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины.

В бою, сорвавшем планы российских оккупантов продвинуться вперед на Николаевщине, отличились морпехи одного из батальонов 35 бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

"На Николаевщине военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы российских фашиков по захвату украинских земель. Кому-то из них повезло, некоторые остались живы и попали в плен, а кто-то поедет домой в черном целлофановом мешочке", - отметили защитники Украины.

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Также морпехи получили документы оккупантов и интересные трофеи - телефоны, рации и флэш-накопители.

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