'На нашей стороне правда, вера и Бог': пограничники рассказали, как защищают 'Азовсталь'. Видео

Защитники Мариуполя продолжают мужественно удерживать оборону "Азовстали". Они выполняют свой долг перед родиной в сверхчеловеческих условиях.

Об этом рассказал военнослужащий Государственной пограничной службы Украины. Видеообращение воина 9 мая обнародовала пресс-служба ведомства (размещено внизу новости).

"Мы находимся в очень тяжелых условиях, в сверхчеловеческих, но вместе с тем продолжаем отстаивать свой край и чувствуем, какие шаги делает военно-политическое руководство государства. Знаем, что о нас не забыли", – рассказал защитник Мариуполя.

Видео дня

Он добавил, что город-герой Мариуполь продолжают защищать пограничники Донецкого пограничного отряда, отряда морской охраны, служащие Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции и Национальной гвардии.

По словам защитника города, он и его побратимы ежедневно находятся на связи с руководством.

Он пообещал, украинские воины сделают все для защиты Украины и восстановления ее целостности, а также для того, чтобы людьми, стоящими на обороне Мариуполя, в будущем гордились.

"Правда на нашей стороне, вера на нашей стороне, Бог на нашей стороне. Победа будет за нами. Слава Украине", – заверил военнослужащий Госпогранслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая оккупанты решили подорвать мост, по которому проходила эвакуация с "Азовстали". Таким образом они пытаются перекрыть для наших защитников возможность выхода.