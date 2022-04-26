"На месте стоим, спецназ пиз*ды получил": оккупант признался, что РФ лжет о захвате Рубежного. Аудио

Российские оккупанты сами опровергают фейк страны-агрессора России о том, что они якобы взяли украинское Рубежное в Луганской области. Более того, рашисты жалуются на то, что в этом городе страдают от Вооруженных сил Украины даже элитные подразделения и кадыровцы.

Об этом шла речь в очередном разговоре россиян, перехваченном Службой безопасности Украины. В частности, военный РФ, пытающийся продвинуться в Луганской области, рассказал, что их заставляют идти в наступление, однако делать это некому (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца новости).

"Я же тебе говорю, ни*уя не взяли! Тут кричат "вперед-вперед", бл*дь, а идти некому... Мне тоже рассказывали: по телеку передавали, что Рубежное взяли. Х*й там брал что! На месте стоим", – пожаловался он.

Видео дня

"Здесь вон и спецназ русский приезжал... Тоже пи*ды получили немного прошлой ночью", – добавил он, отметив, что такая же участь постигла и кадыровцев. Последние решили, что мародерить безопаснее, чем воевать.

"Чечены пи*ды получили и больше никуда не ходят… Занимаются "эвакуацией": сюда фуры с колбасой гонят, а назад – фуры с золотом! Типа "гуманитарку" сюда, а отсюда награбленное тянут, пи*ары", – недовольно рассказывает захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты уничтожили уже более 70% Рубежного в Луганской области. Бои в этом городе продолжаются с 18 марта, и за этот период страна-агрессор уже не раз заявляла о победе и полной "зачистке" города. Однако защитники города уверены в своей победе.