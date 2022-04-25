Оккупанты нанесли удары по Львовщине: на железнодорожной станции прогремел взрыв. Фото и видео

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской области. В регионе слышен сильный грохот – это работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает глава областной военной администрации Максим Козицкий. Чиновник призвал граждан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО", – отметил он.

В сети пишут, что над регионом поднимается дым. Также о ракетных обстрелах сообщают в Ривненской и Винницкой областях.

"В двух населенных пунктах в Золочевском районе пожар. Ситуация контролируется. Подробности впоследствии", – позже добавил глава ОВА.

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Также глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное. Структурные подразделения ГСЧС работают на месте происшествия. Козицкий подчеркнул, что информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет.

"Одна ракета на территории Львовщины была уничтожена подразделениями зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины. Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95", – рассказал глава Львовщины.

Отметим, накануне оккупанты нанесли девять ракетных ударов по Кременчугу. Это самый мощный обстрел Полтавской области за время полномасштабной войны. В результате погиб один мирный житель, еще семь человек получили ранения. Российские войска разрушили ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод. Из-за этого отопительный сезон 2022-2023 гг. и обеспечение города горячей водой оказались под угрозой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 25 апреля в российском городе Брянск прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.