На Львовщине и Виннитчине прогремели взрывы: подробности

Поздно вечером 5 апреля во Львовской и Винницкой областях произошли взрывы. Они прогремели в районах Радехова и Козятина.

Об этом сообщают в Telegram-каналах Львовской областной военной администрации и Козятинской территориальной общины. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

"Взрывы в районе Радехова. Все оставайтесь в укрытиях", – написал глава ОВА Максим Козицкий.

Позднее он уточнил, что информации о пострадавших нет. Других подробностей, по соображениям безопасности, Козицкий не стал разглашать.

В свою очередь глава Козятина Татьяна Еромолаева заявила, что взрывы были слышны вблизи города.

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"На месте работают специалисты. Все хорошо", – подчеркнула она.

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