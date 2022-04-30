На Луганщине войска РФ маскируются под ВСУ: разрушены жилые дома и школы

Российские оккупанты пытаются наступать на Луганщине. При этом они часто прибегают к провокациям, например, выдают свою технику за украинскую.

Их цель очевидна – обвинить в собственных преступлениях против мирного населения Вооруженные Силы Украины. Как сообщает ТСН, враг из ствольной артиллерии, "Градов" и "Смерчей" уничтожает населенные пункты Луганской области.

Так, только 29 апреля оккупанты, по подтвержденным данным, разрушили две школы и 20 домов в области, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он рассказал, что враг штурмует Рубежное и Попасную.

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По словам руководителя ОВА, города и села Луганщины в течение суток подверглись 16 массированным артиллерийским атакам.

В частности, ночью вражеский снаряд попал в два дома в Рубежном – они обгорели и обрушились. Еще два дома горели в Новодружеске – спасатели смогли добраться туда, как только утихли обстрелы. Также повреждены пять жилых домов в Горном и десять – в Ореховом, рассказал Гайдай.

В Северодонецке от обстрелов пострадали две школы.

"Есть случаи с возгоранием заброшенного дома или повреждением без распространения огня. Об этом уже не всегда сообщают, потому что сейчас такое случается десятки раз в день", – отметил глава ОВА.

Гайдай также рассказал, что вблизи Попасной россияне днем 29 апреля обстреляли автомобиль с волонтерами. Он направлялся к городу, в нем находились два местных жителя и мужчина из Винницы. К счастью, обошлось без жертв.

Кроме того, что при доставке лекарств и медикаментов в больницу в Северодонецке под минометный обстрел попали служебный автобус полиции, а также личный автомобиль полицейского. Пострадавших нет.

В Лоскутовке близ Лисичанска вечером 29 апреля погиб 70-летний мужчина. А в Лисичанске на улице получил ранение житель города.

Гайдай почеркнул, что еще неизвестно число жертв в результате обстрелов Горской общины, которую россияне обстреливали в течение дня.

По информации руководителя ОВА, двое бойцов одной из пожарно-спасательных частей были госпитализированы, получив травмы во время вызова в Лисичанск.