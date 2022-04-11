На Луганщине украинские защитники уничтожили склад с боекомплектом оккупантов. Видео

В Луганской области Вооруженные силы Украины нанесли удар по вражескому складу. В результате успешной атаки был уничтожен боекомплект российских оккупантов.

При этом россияне пытаются выдать уничтожение своего склада за якобы обстрел ВСУ жилого сектора. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Удар по вражескому складу украинские защитники нанесли вблизи одного из оккупированных населенных пунктов области. После успешной атаки боеприпасы россиян горели более двух часов.

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"Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков возле оккупированного населенного пункта Луганщины. То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилищный сектор – ЛОЖЬ! А у нас маленькая Победа – пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей. Слава ВСУ!", – написал Гайдай.

Напомним, в районе населенного пункта Золотое Луганской области Вооруженные силы Украины отбили атаку российских оккупантов. Вместе с этим враг продолжает обстреливать объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее Гайдай говорил, что российские оккупанты с каждым днем все больше усиливают обстрелы Луганской области с целью дойти до географической границы региона. Со всей его территорией они хотят сделать то, что с Мариуполем.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ближайшие две недели на Донбассе будут проходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Также активность оккупантов проявляется в направлении Запорожья и Херсона.

Также Арестович рассказал, что войска РФ уже ведут первый этап наступления на Донбассе, враг ждет подкрепления. Вместе с тем он указал на "сюрприз" для оккупантов, который там подготовила погода.