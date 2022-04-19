На Луганщине снаряд упал на территории вблизи шахты, загорелся уголь: детали ЧП

Российский снаряд попал на открытую территорию вблизи шахты в Новодружеске на Луганщине. В результате там произошло возгорание угля.

Об этом во вторник, 19 апреля сообщил руководитель Луганской военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сумели вовремя добраться до места возгорания и потушить его.

"Тление угля еще продолжается, но пожар локализован", – сообщил Гайдай.

Он также добавил, что спасатели ликвидировали пожар в двух частных домах в Лисичанске.

В то же время в Кременной вследствие российских обстрелов пожары вспыхнули в пяти домах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Гайдай объяснил, почему Вооруженные силы Украины отошли из Кременной. Защитники держали оборону в этом населенном пункте почти два месяца.