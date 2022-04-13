На Луганщине с территории водоканала вывезли 10 тонн хлора, чтобы предотвратить провокацию оккупантов, – Гайдай

В Луганской области с территории водоканала вывезли 10 тонн хлора. Таким образом, руководство региона решило помешать России устроить провокации с подрывом вещества и обвинить в этом Украину.

Об этом на своем канале в Telegram во вторник, 12 апреля, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, хлор перевезли в Днепр.

Воду на водоканале теперь будут очищать другим, безопасным, но более дорогим веществом.

"Россия не сможет повесить свои преступления на других, ей придется взять на себя ответственность за уничтожение мирного населения Украины, поскольку Международные суды уже работают над расследованием преступлений, которые оккупанты совершают на территории нашего государства", – отметил Гайдай.

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Накануне российские пропагандистские ресурсы писали, что Украина якобы планирует провести "акцию с массовым уничтожением мирных жителей в ОРДЛО". Провокация, согласно фейку россиян, заключалась в подрыве резервуаров с хлором в Попаснянском районе Луганской области. Речь идет про десять тонн хлора.

Очередной фейк страна-агрессор разогнала с целью дискредитации Украины на международной арене и для того, чтобы оправдать собственные преступления против мирного населения Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Рубежном Луганской области российские оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой, в результате чего произошел взрыв. Из-за выброса пара кислоты жителей призвали не выходить из укрытий.