На Луганщине российский снаряд упал во двор частного дома, мужчина погиб на месте

В Луганской области российские оккупанты не перестают обстреливать населенные пункты и мирных граждан. В результате такого обстрела в Приволье погиб 68-летний мужчина.

Вражеский снаряд упал прямо во двор частного дома, где в то время находился мужчина. Об этом в Telegram сообщает Луганская областная военная администрация (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обстрел Приволья произошел вечером 26 апреля. Местный житель, в чей двор прилетел снаряд, скончался на месте.

Также сообщается, что российские войска обстреляли одну из школ Лисичанска, в подвале которой скрывались 23 человека, в том числе и дети. К счастью, в этом случае никто из мирных жителей не пострадал.

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Напомним, российские оккупанты совершили очередной удар по городу Попасная Луганской области. В результате вражеской атаки погибли трое мирных жителей. Захватчики ударили по дому, в подвале которого прятались люди.

Ранее сообщалось, что в Луганской области не прекращаются российские обстрелы по всей линии фронта. Противник пытается прорваться вперед на трех направлениях: в сторону Рубежного, Попасной и Золотого.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают совершать военные преступления против мирного украинского населения. В Луганской области рашисты разрушили практически все больницы. Также в регионе не работает ни одна аптека.