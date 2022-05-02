На Луганщине оккупанты захватили гуманитарный транспорт и форму ВСУ: есть риск провокаций

Российские оккупанты завладели гуманитарным транспортом, формой Вооруженных сил Украины и документами украинских волонтеров. Все это они могут использовать для провокаций на блокпостах и в городах на подконтрольной Киеву территории.

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Он рассказал о случаях захвата россиянами украинских волонтерских грузов и состава ВСУ.

По его словам, 24 апреля волонтеры, занимавшиеся эвакуацией из Новотошковского, подорвались на противопехотной мине. Волонтерам удалось выбраться из опасной зоны и добраться до украинских военных, но автобус остался у российских оккупантов.

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Кроме того, россияне 29 апреля обстреляли из гранатометов два автобуса: волонтерский и школьный. Поврежденный волонтерский автобус остался на месте происшествия (среди людей – один погибший и один раненый, который находится у наших военных). А вот школьный забрали оккупанты, взяв в плен водителя Михаила Панкова.

Также Сергей Гайдай сообщил, что на днях россияне нашли в оккупированном Старобельске контейнеры с формой военнослужащих ВСУ.

"Транспорт маркирован как гуманитарный, также в автомобилях остались документы волонтеров. Вместе все это может быть использовано россиянами для провокаций на свободных территориях", – предупредил Сергей Гайдай.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 24 апреля на подъезде к Рубежному Луганской области российские оккупанты открыли огонь по автобусу, пытавшемуся заехать в город для эвакуации людей. Тогда никто не пострадал, но автобус был выведен из строя.

Также мы писали, что 29 апреля российские военные расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области. Когда транспорт ехал за людьми в Попасную, его обстреляла из гранатомета вражеская ДРГ.

Также глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай недавно сообщал, что россияне не дают спасти мирное население, блокируя людей в городах, находящихся постоянно под огнем.