На Луганщине оккупанты открыли огонь по школьному эвакуационному автобусу

Российские военные в Луганской области обстреляли школьный автобус, который эвакуировал мирных жителей из Попасной. В нем находились 25 человек, из которых одна женщина с инвалидностью, раненый парень и грудной младенец.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай. Он отметил, что людей удалось вывезти.

"Один из наших автобусов не доехал до Рубежного – начались обстрелы. По школьному автобусу, следовавшему с людьми из Попасной, россияне открыли огонь. К счастью, удалось вывезти 25 человек. Из них одна женщина с инвалидностью, раненый парень и грудной младенец", – написал глава ОВА.

Он добавил, что эвакуационным транспортом управлял учитель истории одной из школ Попаснянского общества, который также доставил в город гуманитарку.

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"Еще 45 человек из Лисичанска уже направляются в Днепр", – сообщил Гайдай, отметив, что всего в этот день удалось спасти из Луганщины 70 человек.

Напомним: ранее также оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы, на которых люди пытались скрыться от войны и обстрелов. Военные преступники из путинской армии расстреливали жителей города Старобельск в Луганской области и поселка Боровая в Харьковской области. В обоих колоннах было много погибших и раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля российские военные сорвали эвакуацию гражданского населения из окруженного Мариуполя. Они обстреляли место, где люди ждали автобусов. Из-за обстрела со стороны россиян коридор пришлось закрыть.