На Луганщине оккупанты атаковали позиции украинских пограничников дронами-камикадзе. Фото

В Луганской области оккупанты атаковали позиции украинских пограничников. Для этого россияне применили дроны-камикадзе.

Наши защитники сбили один из них из стрелкового оружия. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook (чтобы посмотреть фото, сделайте страницу до конца).

Отмечается, что это был беспилотник самолетного типа.

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Буквально через несколько минут после этого еще один дрон-камикадзе атаковал другую позицию наших защитников. Там на тот момент не было никого из военных, поэтому никто из пограничников не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, США передали Украине 100 современных дронов-камикадзе Switchblade. Они смогут точно поражать российскую технику и позиции на расстоянии нескольких миль.

Уже скоро эти дроны будут на вооружении ВСУ. Они летают намного быстрее турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые украинские защитники уже используют против оккупантов. Как работают Switchblade, смотрите по ссылке.