На Луганщине оккупантам пришлось убегать от ВСУ вплавь: техника врага в Белогоровке уничтожена

В районе Белогоровки Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили переправу российских оккупантов. В связи с этим остаткам личного состава вражеских сил пришлось вплавь убегать от украинских военных.

Также защитники Украины уничтожили во время боя много вражеской техники. Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в районе Белогоровки одна из самых сложных ситуаций на Луганщине. Вражеские войска пытались продвинутся в перед, но ВСУ нанесли существенный урон рашистам и заставили их вплавь убегать.

"Ситуация остается сложная, особенно в районе населенного пункта Белогоровка, там, где враг пытался создать прочную переправу и перебрасывать технику и личный состав на нашу сторону. Частично имел успех, на данном этапе все понтонные переправы уничтожены, вся техника уничтожена и остатки оставшегося там личного состава частично уничтожены, частично они убегали и уже вплавь переправлялись на другую сторону", – сказал Гайдай.

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Также глава ОВА добавил, что украинские защитники ведут бои по всей линии фронта на Луганщине. ВСУ успешно держат оборону и не позволяют врагу прорваться.

"Идут тяжелые бои в районе Золотого-3, Золотого-4, Катериновки. Тяжело там нашим ребятам, но линию оборони они держат. Там нет никаких прорывов. Воеводовка полностью контролируется и рубежанское направление так само контролируется, враг там не имеет успеха", – добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты организовали понтонную переправу через реку Северский Донец. Если рашистам удастся захватить "дорогу жизни" – трассу Лисичанск – Бахмут – доставка гуманитарной помощи и эвакуация луганчан станет невозможной.

Напомним, глава ОВА Гайдай сообщал, что войска страны-агрессора РФ в ближайшие дни могут прибегнуть к более мощному наступлению на Луганскую область. Силы обороны Украины готовятся отражать атаки врага.