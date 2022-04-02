На Луганщине из-за вражеских обстрелов вспыхнул пожар: огонь может перекинуться на дома

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
1 минута
Под Кременной вспыхнул пожар

Из-за российских обстрелов в Луганской области загорелся лес. Это произошло вблизи города Кременная, не исключено, что огонь может перейти на жилые дома.

Об опасности местных жителей предупредил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай. Соответствующий пост он обнародовал в субботу, 2 апреля, на своем Telegram-канале.

Как уточнил Гайдай, пламя вспыхнуло в лесничестве города Кременная в результате вражеских обстрелов.

"Есть угроза перехода огня в частный сектор. Минимальное расстояние от леса составляет 7 метров", – написал чиновник.

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На месте пожара работают сотрудники ГСЧС, которые пытаются локализовать возгорание.

Сообщение главы облгосадминистрации.

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