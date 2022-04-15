На крейсере 'Москва' по штату должны находиться две ядерные боеголовки, – BlackSeaNews

На борту российского ракетного крейсера "Москва", который затонул в результате попадания двух ракет "Нептун", по штату должно было находиться две ядерные боеголовки к крылатым ракетам. Были ли они на флагмане по факту, сейчас неизвестно.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко. Он напомнил, что крейсер "Москва" является носителем ядерного оружия.

Клименко отметил, что к определению этого факта должны приобщиться прибрежные государства Черного моря – Турция, Румыния, Болгария, Грузия, а также международные организации. По его словам, это нужно сделать немедленно.

Видео дня

"Друзья, специалисты говорят, что за штатом на борту ркр "Москва" есть две ядерные боеголовки к крылатым ракетам (возможно для многих это новость, но так и есть, это корабль-носитель ядерного оружия). Где эти боеголовки? Где они были под время взрыва боезапаса? Где точка на карте? Координаты? Это компетенции СБ ООН, МАГАТЭ", – написал Клименко.

Накануне издание Defense Express сообщало, что на крейсере "Москва" ядерной частью могут быть оснащены противокорабельные ракеты П-1000 "Вулкан". "Специальную боевую часть" может также иметь зенитная ракета для комплекса "Форт" (морская версия известного С-300).

Как сообщал OBOZREVATEL, флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва" пошел ко дну. Эту информацию официально подтвердило командование России. Накануне в Украине сообщили, что наши военнослужащие нанесли по нему удары ракетами "Нептун".