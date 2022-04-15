На Киевщине в расстрелянном оккупантами авто нашли окровавленную детскую книгу. Фото

В Киевской области правоохранители обнаружили расстрелянную оккупантами машину. Внутри транспортного средства была окровавлена детская книга "Учимся читать".

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своей Facebook-странице. Он также выложил фотографии с места событий.

На фото видно, что лобовое стекло красного "Москвича" имеет несколько отверстий от пуль. Судьба находившихся внутри людей пока неизвестна.

"Ни одно доказательство преступлений русских извергов на нашей земле не будет потеряно", – отмечает медийщик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что окровавленную детскую игрушку с железнодорожного вокзала города Краматорск передали ООН.