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На Киевщине в расстрелянном оккупантами авто нашли окровавленную детскую книгу. Фото

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
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На Киевщине в расстрелянном оккупантами авто нашли окровавленную детскую книгу. Фото

В Киевской области правоохранители обнаружили расстрелянную оккупантами машину. Внутри транспортного средства была окровавлена детская книга "Учимся читать".

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своей Facebook-странице. Он также выложил фотографии с места событий.

На фото видно, что лобовое стекло красного "Москвича" имеет несколько отверстий от пуль. Судьба находившихся внутри людей пока неизвестна.

В Киевской области нашли обстрелянный автомобиль.

"Ни одно доказательство преступлений русских извергов на нашей земле не будет потеряно", – отмечает медийщик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что окровавленную детскую игрушку с железнодорожного вокзала города Краматорск передали ООН.

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