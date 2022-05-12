На Киевщине строят жилье для родных героя, погибшего под Изюмом

В Дмитровке (Киевская область) строят дом для семьи украинского бойца, погибшего под Изюмом, защищая Украину. Строительство является частью пилотного проекта по восстановлению разрушенного жилья, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Украина, в отличие от России, помнит своих погибших героев и заботится об их семьях. Возводим новый дом для родных погибшего под Изюмом украинского воина, дом которого в Дмитровке был уничтожен российскими оккупантами", – отметил он.

По словам Тимошенко, завершить строительство планируют уже через месяц.

Заместитель руководителя ОП также выразил восхищение гражданами Украины, выстоявшими в оккупацию.

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"Сама Дмитровка вместе со своим сельским головой Тарасом Дидичем не просто пережили оккупацию, но и смогли не опускать флаг Украины с сельского совета, показывая оккупантам, что им здесь не рады!", – написал он.

Напомним, что ранее Тимошенко анонсировал возобновление движения по временному мосту через реку Ирпень уже 29 мая.